Италия: в Милане открылся новый отель Sheraton

Новый отель расположен в спокойном и зеленом районе Сан-Сиро, известном благодаря расположенным в нем паркам и футбольному стадиону Сан-Сиро.

Стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году в одноименном районе Милана, поэтому и получил соответствующее название Nuovo Stadio Calcistico San Siro, пишет euromag.ru.

Инициатором строительства был президент «Милана» Пьеро Пирелли. Напомним, этим летом миланские власти заявили, что стадион планируют снести.