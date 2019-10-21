Италия: в Милане открылся новый отель Sheraton

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Милане открылся новый отель Sheraton

В Милане в октябре после реновации открылся новый отель Sheraton Milan San Siro.

Новый отель расположен в спокойном и зеленом районе Сан-Сиро, известном благодаря расположенным в нем паркам и футбольному стадиону Сан-Сиро.

Стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году в одноименном районе Милана, поэтому и получил соответствующее название Nuovo Stadio Calcistico San Siro, пишет euromag.ru.

Инициатором строительства был президент «Милана» Пьеро Пирелли. Напомним, этим летом миланские власти заявили, что стадион планируют снести.

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