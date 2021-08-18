Италия: в Милане появились «умные» светофоры
В Милане установили «умные» светофоры, которые будут штрафовать тех, кто проезжает «на красный».
Цифровая система, встроенная в устройство, автоматически активируется во время желтого сигнала светофора, пишет Европульс. Она распознает номера нарушителей и позволяет штрафовать недобросовестных автомобилистов.
Светофоры также оснащены интеллектуальными камерами, которые фиксируют факт нарушения, а также события до него и после.
В столице Ломбардии активно работают над тем, чтобы сделать город комфортнее для людей, а не для автомобилей. Так, в прошлом году власти приняли решение отдать 35 километров городских дорог велосипедистам и пешеходам.