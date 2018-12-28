Италия: в Милане произошел пожар в доме престарелых

В доме престарелых Милана произошел пожар, в результате которого пострадали 18 человек. Известно, что инцидент был зафиксирован в ночь на 28 декабря.

Как отметили в местных экстренных службах, один человек находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что возгорание возникло в комнате одного из пациентов учреждения, пишет newinform.com.

Отмечается, что именно он получил наиболее тяжелые ожоги. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Пожар повлек за собой экстренную эвакуацию целого отделения.