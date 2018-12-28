Италия: в Милане произошел пожар в доме престарелых
Пожар зафиксирован в ночь с четверга на пятницу.
В доме престарелых Милана произошел пожар, в результате которого пострадали 18 человек. Известно, что инцидент был зафиксирован в ночь на 28 декабря.
Как отметили в местных экстренных службах, один человек находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что возгорание возникло в комнате одного из пациентов учреждения, пишет newinform.com.
Отмечается, что именно он получил наиболее тяжелые ожоги. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Пожар повлек за собой экстренную эвакуацию целого отделения.