Италия: в Милане произошел пожар в доме престарелых

Пятница, 28 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: в Милане произошел пожар в доме престарелых

Пожар зафиксирован в ночь с четверга на пятницу.

В доме престарелых Милана произошел пожар, в результате которого пострадали 18 человек. Известно, что инцидент был зафиксирован в ночь на 28 декабря.

Как отметили в местных экстренных службах, один человек находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что возгорание возникло в комнате одного из пациентов учреждения, пишет newinform.com.

Отмечается, что именно он получил наиболее тяжелые ожоги. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Пожар повлек за собой экстренную эвакуацию целого отделения.

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