Италия: в Милане прошла выставка мотоциклов

В Милане прошла ежегодная выставка мотоциклов. Центральный экспонат мероприятия - Honda под названием "Огненное лезвие". Эксперты уверяют, что в классе супер скоростных мотоциклов ему не будет равных. Имея вес 200 кг, байк получил двигатель мощностью 214 лошадиных сил. В помощь водителю установлена электронная система. Об этом сообщает napoli1.com.

Также на выставке можно было увидеть новинки от "Дукати", "Агуста", "Сузуки" и "БМВ". Представители "Ямахи" презентовали в Милане трехколесный скутер для езды по городу. Модель получила пропорции мотоцикла, но при этом он обладает устойчивостью автомобиля.