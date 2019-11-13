Италия: в Милане прошла выставка мотоциклов

Среда, 13 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Милане прошла выставка мотоциклов

В столице моды, в Миланe, прошла ежегодная выставка мотоциклов, где центральным экспонатом была «Хонда» с суперскоростным байком «Огненное лезвие».

В Милане прошла ежегодная выставка мотоциклов. Центральный экспонат мероприятия - Honda под названием "Огненное лезвие". Эксперты уверяют, что в классе супер скоростных мотоциклов ему не будет равных. Имея вес 200 кг, байк получил двигатель мощностью 214 лошадиных сил. В помощь водителю установлена электронная система. Об этом сообщает napoli1.com.

Также на выставке можно было увидеть новинки от "Дукати", "Агуста", "Сузуки" и "БМВ". Представители "Ямахи" презентовали в Милане трехколесный скутер для езды по городу. Модель получила пропорции мотоцикла, но при этом он обладает устойчивостью автомобиля.

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