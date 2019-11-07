Италия: в Милане прошла выставка мотоциклов
На днях в Милане прошла ежегодная выставка мотоциклов.
Центральный экспонат мероприятия - Honda под названием "Огненное лезвие". Эксперты уверяют, что в классе супер скоростных мотоциклов ему не будет равных. Имея вес 200 кг, байк получил двигатель мощностью 214 лошадиных сил. В помощь водителю установлена электронная система.
Также на выставке можно было увидеть новинки от "Дукати", "Агуста", "Сузуки" и "БМВ", пишет anonsens.ru.
Представители "Ямахи" презентовали в Милане трехколесный скутер для езды по городу. Модель получила пропорции мотоцикла, но при этом он обладает устойчивостью автомобиля.