Италия: в Милане задержали 16-летнего продавца кокаина и гашиша

Четверг, 05 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: в Милане задержали 16-летнего продавца кокаина и гашиша

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Милане 16-летнего гражданина за распространение наркотиков.

Продавец был задержан непосредственно во время попытки сбыть одну из доз. Кроме того, при обыске у него были найдены и другие наркотики, пишет regnum.ru.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что, «несмотря на возраст» задержанного, это уже не первый случай привлечения его к ответственности за подобные преступления — предыдущий имел место в 2017 году, когда гражданину было 14 лет. У несовершеннолетнего гражданина есть «нормальная семья», но он не живет с родственниками, а также не посещает школу, сообщили в полиции.

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