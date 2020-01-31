Италия: в Милане запретят использование дизельных обогревателей

Пятница, 31 Январь 2020 Италия Италия

Италия: в Милане запретят использование дизельных обогревателей

С 2023 года в Милане будет запрещено использование дизельных обогревателе.

Об этом заявил в четверг, 30 января, мэр города Джузеппе Сала.

Решение связано с участившимися случаями превышения установленных показателей и образования смога, пишет regnum.ru.

Власти Милана, как и ряда других городов страны, ради борьбы со смогом время от времени ограничивают движение личного транспорта (как правило, использующего топливо класса до Евро-4 включительно).

Ранее Сала анонсировал проведение 2 февраля дня полного отказа всех жителей и гостей города от использования автомобилей.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)