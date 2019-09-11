Италия: в Муджелло хотели бы принять Формулу 1 в 2025-м

Среда, 11 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Муджелло хотели бы принять Формулу 1 в 2025-м

Владельцы трассы в Монце подписали новый контракт с FOM, однако на этой неделе появилась информация о том, что в будущем у организаторов гонки в Монце появятся конкуренты.

Изначально руководители трассы в Муджелло сообщили, что в будущем они будут бороться за право принимать гран-при Италии. Затем руководители трассы в Имоле заявили, что они также хотят принимать участие в этой борьбе. В Имоле планируют провести модернизацию автодрома, пишет f1report.ru.

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