Италия: в Муджелло хотели бы принять Формулу 1 в 2025-м

Изначально руководители трассы в Муджелло сообщили, что в будущем они будут бороться за право принимать гран-при Италии. Затем руководители трассы в Имоле заявили, что они также хотят принимать участие в этой борьбе. В Имоле планируют провести модернизацию автодрома, пишет f1report.ru.