Италия: в Неаполе открыли «книжный» отель Book and Bed

Четверг, 06 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: в Неаполе открыли «книжный» отель Book and Bed

На улице Виа Лука Джордано в Неаполе, на втором этаже магазина "Мондадори", открылся отель для любителей книг.

В итальянском Неаполе теперь возможно провести ночь среди книг: с 25 мая любители чтения смогут остановиться в первом итальянском отеле типа «Book and Bed», расположенном на верхнем этаже книжного магазина Мондадори, передает napoli1.com.

Инновационный проект принадлежит бренду Mooks, который решил воспроизвести в Италии формат, уже давно существующий в Японии, переосмыслить его, внедрить в него инновации и представить туристам. 

Неаполитанский «Book and Bed» больше похож на отель чем на японский хостел: к услугам гостей - два люкса, Calvino и Freud, каждый площадью 45 квадратных метров, обставленные изысканной антикварной мебелью, на полках которых можно найти более 4 тысяч книг, начиная от шедевров 1741 года из частных коллекций до более современных изданий. Проект отеля-библиотеки Mooks не остановится лишь на Неаполе: в скором времени в Милане в квартале Брера появится еще один «Book and Bed». К концу 2020 года еще две "Book and Bed" будут построены, опять же, в Неаполе и в Риме.  

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