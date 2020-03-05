Италия: в Неаполе продавали медицинские маски с наценкой в 6000%

Четверг, 05 Март 2020 Италия Италия

Италия: в Неаполе продавали медицинские маски с наценкой в 6000%

Сотрудники отделения Финансовой гвардии Италии по Неаполю в среду, 4 марта, конфисковали около 10 тысяч медицинских масок у владельцев одного из «парафармацевтических» магазинов.

Владельцы магазина оптом скупили большие партии масок, а после некоторой паузы начали продавать их в рассрочку, причем наценки доходили до 6150%, сказано в сообщении спецслужбы, пишет regnum.ru.

По данным властей страны на 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека.

Власти также прогнозируют многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.

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