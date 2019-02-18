Италия: в Неаполе задержали 30 человек

Понедельник, 18 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: в Неаполе задержали 30 человек

В Неаполе по подозрению в связях с мафией задержали 30 человек.

Итальянские карабинеры в ходе рейда в Неаполе задержали 30 человек, предположительно связанных с мафиозным кланом «Секуино», пишет rbc.ru.

Правоохранители получили два постановления об аресте, в них говорится, что подозреваемым вменяют связи с мафией, вымогательство, а также незаконную торговлю оружием и наркотиками. Как отмечает агентство, клан «Секуино» ведет борьбу за контроль над районом Рионе Санита, который расположен к северу от исторического центра Неаполя.

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