Италия: в очистившихся каналах Венеции появились дельфины

Вода в венецианских каналах действительно стала прозрачнее из-за мер, принятых местными властями и центральном правительством для борьбы с распространением коронавируса, и главным фактором стало сокращение водного транспорта, заявил РИА Новости председатель областного совета области Венето Роберто Чамбетти (Roberto Ciambetti).

Представители туристического бизнеса сообщили, в свою очередь, что дикая природа в Венеции вне опасности как минимум до осени, пока в город не вернутся первые туристы, пишет РИА Новости.

"Если мы посмотрим на последние данные регионального агентства по защите окружающей среды Венето ARPAV, мы можем с уверенностью сказать, что в историческом центре Венеции качество воды и воздуха, в отличие от материка, значительно улучшилось. Это связано с резким сокращением движения водного транспорта, которое мы снизили до исторических минимумов", - рассказал Чамбетти.

В Facebook и Twitter появились сообщества Venezia Pulita ("Чистая Венеция") где выкладываются фотографии с городскими пейзажами на фоне прозрачной воды и снимки с лебедями и даже дельфинами. Вскоре оказалось, что фотографии дельфинов сделаны на Сардинии, а лебеди сняты на венецианском острове Бурано, где они водились всегда.

"На снижение загрязнения воздуха также повлияло сокращение отопления в домах. С закрытием города закрылись и гостиницы, а в историческом центре уменьшилось количество жителей. Также в эти дни стоят умеренные температуры, и в практически пустом городе резко сократились выбросы", - сказал известный политик.

По его словам, воздух в итальянском городе стал чище еще из-за малого числа моторных лодок, которые почти все работают на дизельном топливе

"От этого выиграла и вода. Отсутствие волн позволило песку оставаться на дне, отчего вода практически везде стала прозрачнее", - сказал глава парламента Венето.

Вместе с тем, в разговоре с корреспондентом агентства он захотел "частично опровергнуть слова тех, кто говорил, что в венецианские каналы вернулась рыба".

"Она была там всегда, а в некоторых местах, например, возле театра "Фениче" (Fenice), можно было увидеть кефаль. Она способна жить даже в загрязненной среде и любит илистое дно, как на большей части сети венецианских каналов", - сказал Чамбетти.

Власти Венеции, как и других крупных городов Италии, значительно сократили графики движения местного транспорта, в качестве которого в "Жемчужине Средиземноморья" традиционно выступают водные трамваи "вапоретто". На пользу местной экологии пошли и запрет минтранса Италии круизным судам на заход в порты страны, и полное исчезновение туристов, которое лишило клиентуры местных гондольеров.

"На канале Джудекка в сезон есть те, кто ловит сибаса. Я хочу сказать, что рыба здесь есть всегда, но вода была мутной из-за движения волн, которое постоянно поднимает песок и грязь со дна. Сейчас этого явления больше не наблюдается, и венецианские каналы действительно стали прозрачнее", - сказал Чамбетти.

По мнению известного венецианского гида Катерины Сопрадасси (Caterina Sopradassi), экологическая обстановка в городе улучшилась с остановкой потока туристов, ожидать восстановления которого следует как минимум до осени. И таким образом, вода в венецианских каналах может остаться чистой даже до начала следующего года.

"Сначала нужно понять, как и когда власти решат открыть Венецию. Что же касается туризма, к сожалению, экономика города основана только на нем. И этот период нам доказывает, насколько опасно было делать всю ставку на одну отрасль. Туризм, к тому же, очень волатильная сфера. Хватит пустяка, чтобы он остановился. Даже после 11 сентября 2001 – мы увидели туристов только в июне 2002 года. Я хорошо помню пустую площадь Сан-Марко", - заявила Сопрадасси, отметив, что из окна своего дома утром она видела плавающую стаю уток.

По ее словам, последним подобным явлением стало наводнение середины ноября, после которого туристы стали возвращаться в город только к февральскому карнавалу.

"Даже после окончания чрезвычайно ситуации потребуется несколько месяцев для того, чтобы туристы вернулись. Италия опережает другие страны по времени наступления эпидемии, и итальянский урок еще не всем послужил. Если допустить, что мы покончим с этим в мае, то другие выйдут из эпидемии пару месяцев спустя, и тогда первых туристов можно ожидать только в конце лета. В таком случае пропадает весь туристический сезон, и если всё будет хорошо, он возобновится только в следующем году", - заявила вице-президента ассоциации "Площадь Сан-Марко".

Сопрадасси подчеркнула, что в отличие от наводнения, страх перед эпидемией не рассеивается после прогулки по городу или чьего-нибудь рассказа о путешествии в Венецию.

"Страх перед заражением сильнее страха наводнения. Возможно еще, что после того как ограничения снимут, все решат приехать разом, словно бы их выпустили из тюрьмы. Если святой Марк нас защитит, возможно, в сентябре или октябре всё придет в норму", - сказала жительница Венеции.