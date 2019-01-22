Италия: в Палермо схвачены семь новых главарей Cosa Nostra

В частности, в руках правоохранителей оказались Леандро Греко (внук одного из мафиозных боссов по прозвищу Папа) и Калоджеро Ло Пикколо, отец которого отбывает пожизненное тюремное заключение за ряд тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.

Ранее в рамках спецоперации "Cupola 2.0" за решетку отправились 46 членов Cosa Nostra, в том числе предполагаемый новый руководитель гангстерского синдиката Сеттимино Минео. Следствие предполагает, что он получил от других боссов полномочия возглавить преступную группировку после того, как в ноябре 2017 года в тюрьме скончался 80-летний главарь мафии Тото Риины.