Италия: в Палермо схвачены семь новых главарей Cosa Nostra

Вторник, 22 Январь 2019 Италия Италия

Италия: в Палермо схвачены семь новых главарей Cosa Nostra

На Сицилии полицейские схватили семь предполагаемых членов нового руководства Cosa Nostra.

В частности, в руках правоохранителей оказались Леандро Греко (внук одного из мафиозных боссов по прозвищу Папа) и Калоджеро Ло Пикколо, отец которого отбывает пожизненное тюремное заключение за ряд тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.

Ранее в рамках спецоперации "Cupola 2.0" за решетку отправились 46 членов Cosa Nostra, в том числе предполагаемый новый руководитель гангстерского синдиката Сеттимино Минео. Следствие предполагает, что он получил от других боссов полномочия возглавить преступную группировку после того, как в ноябре 2017 года в тюрьме скончался 80-летний главарь мафии Тото Риины.

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