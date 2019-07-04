Италия: в Пьемонте пройдет выставка сыра

Четверг, 04 Июль 2019 Италия Италия

Италия: в Пьемонте пройдет выставка сыра

С 20 по 23 сентября в итальянском городе Бра пройдет выставка Cheese, посвященная сырам и ремесленным молочным продуктам.

В очередной раз она соберет на одной площадке мелких сыроделов со всего мира.

Выставка проходит под эгидой Slow Food.

Посетители смогут посетить итальянский и международный рынки, в котором примут участие более чем 300 экспонентов. Производители и сыры со всего мира станут героями «Лабораторий вкусов»: от сардинских фермеров (которые недавно устроили забастовку из-за низких цен на молоко) до специалистов по созреванию сыров, которые расскажут об исторических французских сырах. Известные повара из Италии и Великобритании будут готовить на «Встречах за ужином», организованных в городе Полленцо, пишет euromag.ru.

Бра — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

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