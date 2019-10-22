Италия: в Перудже стартовал европейский фестиваль шоколада

В столице области Умбрия на протяжении 10 дней будет проходить данное мероприятие. Это место посетят любители сладкого из разных областей страны и других европейских государств. Фестиваль проходит уже 26 раз. Его организатором традиционно выступает крупная компания по производству шоколада – Perugina. Она славится своими конфетами с приятными пожеланиями. Об этом пишет Glas.ru.

Отметим, что символом фестиваля выступает пуговица, а слоганом стало выражение «пришить пуговицу». Данный предмет встречается везде, а его значимость обычно даже не осознают.

В рамках фестиваля можно будет повсюду найти пуговицы, сделанные из шоколада. Они будут самым популярным предметом на данном мероприятии. Их вес будет находиться в рамках 4-350 граммов. Одна из площадей города будет называться Пуговичной, пишет napoli1.com.

Проходит праздник шоколада в историческом центре города. Там можно найти больше 130 производителей, разместивших на стендах свой шоколад. Ожидается, что посетителями мероприятия станут более 1 миллиона человек, для которых подготовлены 200 тонн шоколадных изделий.

Туристы имеют возможность попробовать самые разнообразные виды шоколада и изделий из него, поучаствовать в увлекательных мероприятиях и конкурсах. Будут проводиться мастер-классы и лекции, выступать специалисты. Посетители смогут даже увидеть скульптуры из шоколада.