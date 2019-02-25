Италия: в Портичи открыт спасательный центр морских черепах

В городке Портичи, расположенном под Неаполем на месте, где раньше была скотобойня, открылся «Центр по уходу и исследованию морских черепах». Общая занимаемая площадь центра составляет более 7.000 кв метров, сообщает Ru.tv8.md.

Исследователи выхаживают выловленных в море больных черепах. Раньше он работал, как мультимедийный молодёжный центр. И только сейчас, спустя два года Исследовательский центр в Портичи открыт для посетителей, пишет napoli1.com.

«Черепашье царство» расположилось на площади в 7.000 м2 в бассейнах в под открытым небом на 600 м2 в крытых помещениях. В центре работают такие узкопрофильные специалисты как: хирургии и радиологии для лечения черепах.

Более того, есть люди, которые занимаются наблюдением за миграциями и поведением животных в естественной среде и называются эти специалисты герпетологами. Для того, кто желает попасть в черепаший центр, следует заранее забронировать дату посещения, так как на данный момент все билеты распроданы до лета. Ведь поглазеть на древних пресмыкающихся пожелали уже более 30 тысяч туристов со всего мира. Герпетологический центр был открыт совместными усилиями Института им. Антона Дорна и Фонда А. Дорна в Неаполе, а также муниципалитета города Портичи.

Как отмечают герпетологи в водосборном бассейне Средиземного моря обитает около пяти видов черепах и около десятка их подвидов.