Италия: в Риме арестован наставник-педофил

Четверг, 29 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме арестован наставник-педофил

В Риме наставник-педофил домогался к 5-летним воспитанницам детсада.

Мужчину уличили в желании привлечь трех 5-летних воспитанниц детсада к интимному контакту. Задержанному 25 лет. Факт домогательств подтвержден пострадавшими детьми.

Раскрыть преступные желания педофила в Риме помогла бдительность родителей девочек. Воспитанницы детского сада начали рисовать угрожающие сюжеты и рассказывать дома о мужчине с длинными руками. Его описание и жалобы девочек подошли к личности наставника группы в дошкольном учреждении. Мужчину задержали по подозрению в расстлении несовершеннолетних детей, пишет vistanews.ru.

На данный момент есть подтверждение о трех жертвах педофила. Благодаря тайно установленным в помещениях камерам наблюдения, выяснилось, что учитель, пользуясь возрастом и наивностью жертв, принуждал воспитанниц к сексуальному контакту во время уроков.

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