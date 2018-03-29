Италия: в Риме арестован наставник-педофил

Мужчину уличили в желании привлечь трех 5-летних воспитанниц детсада к интимному контакту. Задержанному 25 лет. Факт домогательств подтвержден пострадавшими детьми.

Раскрыть преступные желания педофила в Риме помогла бдительность родителей девочек. Воспитанницы детского сада начали рисовать угрожающие сюжеты и рассказывать дома о мужчине с длинными руками. Его описание и жалобы девочек подошли к личности наставника группы в дошкольном учреждении. Мужчину задержали по подозрению в расстлении несовершеннолетних детей, пишет vistanews.ru.

На данный момент есть подтверждение о трех жертвах педофила. Благодаря тайно установленным в помещениях камерам наблюдения, выяснилось, что учитель, пользуясь возрастом и наивностью жертв, принуждал воспитанниц к сексуальному контакту во время уроков.