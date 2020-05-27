Италия: в Риме будут штрафовать бросающих перчатки и маски на улицах

Распоряжение о введении таких штрафов 26 мая подписала мэр города Вирджиния Раджи, сообщает regnum.ru.

Согласно распоряжению, в столице Италии запрещено бросать средства индивидуальной защиты - перчатки и маски, на улицах, тротуарах, в парках, на площадях и набережных Тибра и на пляжах приморского района Остия (относится к римской администрации). За данные действия теперь предусмотрен штраф в размере от 25 до 500 евро.

Также, по данным журналистов издания, известно, что с момента начала смягчения карантинных мер 4 мая текущего года общественные места Рима оказались усыпаны масками и перчатками.

При этом власти указывают выбрасывать данный мусор в спецконтейнеры, которые находятся на выходе в римских учреждениях.