Италия: в Риме для туристов открыт «Золотой дом» Нерона

Понедельник, 15 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: в Риме для туристов открыт «Золотой дом» Нерона

«Золотой дом» - дворец императора Нерона на Холме Палатин в Риме, впервые открыт для посещения туристами.

В новый маршрут по одному из семи римских холмов включили территории, которые относились к так называемому Проходному дворцу. Этот дворец является фундаментом для знаменитого «Золотого дома» Нерона, который после реставрации тоже недавно открыли для посещений, сообщает napoli1.com, со ссылкой на ТАСС.

Проходной дворец поможет туристам лучше понять эпоху императора Нерона. В нем установлена современная мультимедийная система. Посетители могут надеть специальные маски-очки и увидеть восстановленную в технике 3D прежнюю обстановку дворца, узнать историю его строительства. Новый маршрут по Проходному дворцу будет открыт с пятницы по воскресенье. Экскурсия по этому дворцу будет входить в общий входной билет в Колизей, на Римский форум и Палатин.  

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья