Италия: в Риме для туристов открыт «Золотой дом» Нерона

В новый маршрут по одному из семи римских холмов включили территории, которые относились к так называемому Проходному дворцу. Этот дворец является фундаментом для знаменитого «Золотого дома» Нерона, который после реставрации тоже недавно открыли для посещений, сообщает napoli1.com, со ссылкой на ТАСС.

Проходной дворец поможет туристам лучше понять эпоху императора Нерона. В нем установлена современная мультимедийная система. Посетители могут надеть специальные маски-очки и увидеть восстановленную в технике 3D прежнюю обстановку дворца, узнать историю его строительства. Новый маршрут по Проходному дворцу будет открыт с пятницы по воскресенье. Экскурсия по этому дворцу будет входить в общий входной билет в Колизей, на Римский форум и Палатин.