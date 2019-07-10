Италия: в Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Среда, 10 Июль 2019 Италия Италия

Италия: в Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии.

Мастер эротического кино накануне вечером, по словам его супруги, испытал резкий скачок температуры и был срочно госпитализирован. Состояние 86-летнего Брасса оценивается как тяжелое, пишет РИА Новости.

"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", - заявила жена режиссера Катерина Варци.

В 2010 году Брасс перенес кровоизлияние в мозг. Оправившись от него, кинорежиссер приступил к обычной деятельности и работал над новым фильмом.

Тинто Брасс начинал как постановщик интеллектуального психологического кино, но всемирную славу ему принесли эротические фильмы. Помимо "Калигулы", он снял в этом жанре такие фильмы, как "Салон Китти", "Миранда", "Подглядывающий".

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