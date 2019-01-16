Италия: в Риме из-за заморозков погибли десять бездомных

Об этом сообщил в среду РИА Новости глава римского епархиального отделения международной благотворительной организации Caritas дон Бенони Амбарус.

"Речь идет о поистине драматической ситуации. Два человека скончались в Риме в ноябре, трое в декабре, и еще пять жертв были в первой половине января, когда холода достигли своего пика. То есть сейчас каждые три дня из-за заморозков гибнет один человек. Это настоящая бойня. Люди умирают на улицах от холода, и складывается такое впечатление, что мы не можем ничего с этим поделать", - рассказал он.

По словам священника, невозможно больше молча смотреть на происходящие трагедии, когда наиболее уязвимые члены общества продолжают гибнуть на глазах своих земляков, пишет РИА Новости.

"Эти смерти взывают к нашей гражданской и человеческой совести. Город должен всеми возможными способами позаботиться и помочь людям, которые вынуждены жить на улице", - отметил дон Амбарус.

Глава столичного отделения Caritas напомнил в этой связи, что с начала зимы на средства этой организации в Риме были дополнительно созданы 150 мест для ночлега бездомных.

"Мы сделали то, что было в наших силах, теперь мы просим, чтобы и другие предприняли усилия, чтобы решить эту серьезную проблему", - сказал он.

Драматической считает ситуацию, сложившуюся в Риме из-за зимних холодов, и президент столичной организации Красного Креста Дебора Диодати.

"Либо все мы осознаем, что положение лиц без определенного места жительства требует срочного вмешательства, либо после каждой новой морозной ночи мы будем продолжать трагический подсчет жертв", - заявила она.

По мнению Диодати, решение этой проблемы требует неотложного создания специализированных структур, которые могли бы на постоянной основе принимать бездомных и других граждан, не имеющих отапливаемого жилья.