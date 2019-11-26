Италия: в Риме могут ограничить доступ туристов к фонтану Треви

Об этом 25 ноября сообщает Lonely Planet.

Фонтан Треви является одной из самых популярных достопримечательностей Рима для туристов со всего мира. Но кроме туристов здесь часто «охотятся» карманники, а среди самих туристов часто возникают споры из-за лучшего места для селфи. Кроме того, это традиционное место для незаконных видов коммерческой деятельности, в том числе для несанкционированной торговли.

Учитывая эти факторы, власти Рима решили предпринять ряд мер, направленных на восстановление порядка возле фонтана Треви и на сохранение шедевра архитектуры.

Одной из предложенных мер является защитный барьер, который, возможно, установят вокруг фонтана. Этот барьер не позволит туристам сидеть на каменном бордюре вокруг фонтана и залезать в воду. Такие действия запрещены, но случаются достаточно часто, пишет regnum.ru.

Второй предложенный способ — это размещение вблизи фонтана стационарных полицейских постов. Их предлагается разместить на каждой из пяти улиц, ведущих к достопримечательности. Полиция будет пропускать к фонтану туристов на определённое время и малыми группами.

Стоит отметить, что столица Италии принимает в год до 20 млн туристов. При этом практически каждый турист считает своим долгом посетить площадь, где расположен фонтан Треви. Сама площадь перед фонтаном достаточно мала, и очень часто перед достопримечательностью образуются настоящие «заторы» из людей, которые борются за лучшее место для селфи и даже иногда предпринимают попытки забраться на скульптуры, повреждая их.