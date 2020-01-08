Италия: в Риме начали сносить сувенирные палатки

С 1 января в Риме вступило в действие ограничение, которое запрещает работу сувенирных лотков и стендов у самых популярных достопримечательностей Вечного города.

Среди них – фонтан Треви, Испанская лестница, Пантеон и другие. Как поясняется официально, это сделано в целях улучшить «приличия, безопасность и законность» в историческом центре Рима.

Напомним, что в Риме, хорошо знакомом с овертуризмом, это не первая мера, призванная минимизировать толпу у самых популярных достопримечательностей, а также избавить их от «варварства» туристов. Например, попытка туриста залезть в фонтан Треви обойдется ему в сотни евро, пишет tourprom.ru.

Всего подальше от популярных достопримечательностей должны быть перенесены 17 точек, торгующих сувенирами. Впрочем. 8 из них смогут торговать, но на ближайших улицах.