Италия: в Риме начали сносить сувенирные палатки

Среда, 08 Январь 2020 Италия Италия

Италия: в Риме начали сносить сувенирные палатки

В Риме сносят сувенирные палатки возле основных достопримечательностей.

С 1 января в Риме вступило в действие ограничение, которое запрещает работу сувенирных лотков и стендов у самых популярных достопримечательностей Вечного города.

Среди них – фонтан Треви, Испанская лестница, Пантеон и другие. Как поясняется официально, это сделано в целях улучшить «приличия, безопасность и законность» в историческом центре Рима.

Напомним, что в Риме, хорошо знакомом с овертуризмом, это не первая мера, призванная минимизировать толпу у самых популярных достопримечательностей, а также избавить их от «варварства» туристов. Например, попытка туриста залезть в фонтан Треви обойдется ему в сотни евро, пишет tourprom.ru.

Всего подальше от популярных достопримечательностей должны быть перенесены 17 точек, торгующих сувенирами. Впрочем. 8 из них смогут торговать, но на ближайших улицах.

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