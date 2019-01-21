Италия: в Риме не работает одна из двух линий метро

Понедельник, 21 Январь 2019 Италия Италия

Италия: в Риме не работает одна из двух линий метро

В ближайшие дни ситуация может ухудшиться из-за погоды.

В Риме в понедельник, 21 января, из-за технических неполадок прервано движение поездов на первой линии метрополитена, передает информагентство Askanews.

Поезда не ходят от станции Termini (центральная пересадочная станция с выходом на железнодорожный вокзал) до одного из конечных пунктов — Battistini. Наземный общественный транспорт переполнен, журналисты называют ситуацию «коллапсом», пишет regnum.ru.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и снегопады в Риме, что также может осложнить работу метро и привести к закрытию станций. Руководители профильных ассоциаций советуют городским властям подумать об открытии дополнительных наземных линий уже сейчас.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья