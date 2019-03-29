Италия: в Риме открылось новое здание посольства Литвы

Новое посольство Литвы в Италии открылось в Риме, сообщает LRT.

В церемонии открытия дипломатического представительства приняла участие президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

Литовское посольство до сих пор работало в небольших помещениях на окраине итальянской столицы. После более чем двух десятилетий переговоров, в 2013 году, правительства Италии и Литвы подписали двусторонний договор о предоставлении балтийской республике 640 квадратных метров площади во дворце Блюменштиль в центре Рима.

Здание архитектурного наследия, оцененное почти в девять миллионов евро, предоставляется Литве на срок в 99 лет с возможностью продления, пишет lt.sputniknews.ru.

Президент Литвы посетила Италию с официальным визитом. В четверг она встретилась с папой римским Франциском, государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, а также с главой итальянского сената Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати. В пятницу у Грибаускайте запланирована встреча с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Стороны обсудят будущее ЕС, Brexit, а также вопросы укрепления обороны и двухстороннего сотрудничества.