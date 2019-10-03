Италия: в Риме открылся Rocco Forte House

Четверг, 03 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Риме открылся Rocco Forte House

В Риме напротив площади Испании открылся Rocco Forte House из коллекции Rocco Forte Hotels.

«Rocco Forte House сочетает конфиденциальность и комфорт пребывания в собственном доме с непревзойденным обслуживанием Rocco Forte, которое гости так ценят в наших отелях», – говорит Чарльз Форте.

Удачное расположение Rocco Forte House между Hotel de la Ville и вторым отелем коллекции Hotel de Russie дает возможность гостям использовать все сервисы и зоны: тренажерный зал и спа-центры (комплиментарно), парковку и конференц-залы (по специальной стоимости). И, конечно же, к их услугам все отельные бары и рестораны, пишет euromag.ru.

Гости могут з заказать блюда в исполнении известных шеф-поваров недавно открывшегося отеля Hotel de la Ville.

Rocco Forte House – это новая концепция гостеприимства, в которой индивидуальный подход к гостям сочетается с полной приватностью. Rocco Forte Hotels работает над открытием подобных проектов в разных городах и в ближайшие месяцы объявит о следующих открытиях.

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