Италия: в Риме открывается выставка, посвященная Рафаэлю

Крупнейшая в Италии выставка, посвященная творчеству Рафаэля, открывается в римском выставочном зале "Скудерие дель Квиринале", расположенном напротив президентского Квиринальского дворца. Как корреспонденту ТАСС подтвердили организаторы, экспозиция, представленная накануне журналистам, откроется, как запланировано, несмотря на ужесточение мер по недопущению распространения коронавируса.

"Посещение выставки будет организовано в соответствии с санитарными требованиями, продиктованными чрезвычайным положением в связи с распространением коронавируса, и распоряжениями правительства. Доступ в залы будет открыт для ограниченного числа посетителей - таким образом, чтобы можно было гарантировать необходимую безопасную дистанцию между людьми и не допускать скопления большого числа зрителей", - говорится в заявлении организаторов. Уже очевидно, что на вход на выставку, которая продлится до 2 июня, будет стоять очередь, поскольку, по данным организаторов, уже ко дню открытия были забронированы 77 тыс. билетов.

В "Скудерие" не исключают, что из-за коронавируса кто-то откажется от поездки в Рим. "Число заказов, поступивших в последнюю неделю, было несколько меньше, но пока мы не начали получать отказы", - сказал Марио Де Симони, президент компании Минкультуры Ales, выступающей организатором мероприятия.

На этажах в залах, которые перестроены из конюшен бывшего папского, а потом королевского (ныне президентского) Квиринальского дворца, уже установлены распылители с дезинфицирующей жидкостью для рук.