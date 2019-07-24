Италия: в Риме отпраздновали полувековой юбилей высадки на Луну

Фактически именно 21 июля 1969 года Нил Армстронг в контексте миссии «Аполлон-11» навсегда изменил историю человечества. Событие, которое невозможно забыть, «маленький шаг для человека, большой шаг для человечества».

MOONLIGHT PARTY - так было названо фантастическое мероприятие для празднования полувекового юбилея высадки человека на Луну, организованное уже в четвертый раз Эдуардо Монтефуско (Eduardo Montefusco), хозяином ресторанного комплекса Casina Valadier и Президентом группы RDS.

Живая музыка, театральное представление и изысканные блюда шеф-повара MASSIMO D'INNOCENTI - в общем, вечер удался на славу. Последняя модель Lamborghini в лучах лунного света - идеальный синтез технологий и элегантности - выделялся в центре парка. Она была представлена дилером L’Automobile Rome Group как символ прогресса и футуристического дизайна, напоминая о космических аппаратах осуществивших полеты на Луну.

Около 1700 гостей в белых нарядах, музыканты и танцоры в белом - это создало магическое ощущение праздника на луне. Инсталляция, состоящая из искусно подсвеченных белых хлопковых нитей и ярких белых сфер, разбросанных по всему парку Казина Валадье, с эффектом множества маленьких лун была создана художником Джакомо Лионом (Giacomo Lion).

Огромный белый светящийся шар, намного больше остальных, выделялся на фасаде древнего здания, построенного знаменитым римским архитектором и градостроителем Джузеппе Валадье, между 1816 и 1837 годами, среди вековых дубов Виллы Боргезе, в нескольких метрах от Пинчо.

Луна настоящая, к счастью, хорошо видимая в тот чудесный летний безоблачный вечер над вечным городом, символ мечты, романтичной, очень близкой и далекой, была центром притяжения для всех.

Ирина Раскина