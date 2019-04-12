Италия: в Риме отреставрировали Святую лестницу

Пятница, 12 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: в Риме отреставрировали Святую лестницу

Считается, что именно по ней поднимался к Понтию Пилату Иисус Христос.

Святая лестница будет доступна верующим в своем первоначальном виде, как когда по ней, согласно приданию, поднимался к Понтию Пилату Иисус Христос на протяжении 60 дней. Одна из важнейших святынь христианского мира отреставрирована, и впервые почти за 300 лет с нее снят деревянный настил.

Отреставрированная лестница представлена в четверг журналистам, и по ней поднялись первые верующие.

Согласно основной версии, Святую лестницу в Рим со Святой земли привезла Елена, мать императора Константина (272-337), первого древнеримского императора, разрешившего исповедовать христианство. Однако есть предположения, что святыня попала в Рим раньше - при завоевании Иерусалима римлянами в 1 веке н.э.

Работы, которые осуществляли опытные реставраторы Ватиканских музеев, длились более года, когда доступ на саму лестницу был закрыт. Она была накрыта деревянной защищающей конструкцией в 1723 году по решению Папы Римского Иннокентия XIII. Как пояснили ТАСС представители Ватиканских музеев, 9 июня этот "чехол" вернется на свое место.

Традиционно верующие поднимаются по лестнице из 28 ступеней на коленях, прочитывая по молитве на каждой из ступеней и вспоминая страсти Христовы. Как рассказала директор Ватиканских музеев Барбара Ятта, в ходе реставрации были обновлены крестики, которые, по приданию, были инкрустированы в мраморные ступени в местах, где Христос оставил капли крови.

В средние века лестница называлась "лестницей Пилата" и находилась в первоначальном Латеранском дворце, первой папской резиденции. Но после перестройки к XVI веке она была перенесена в папскую капеллу Святая Святых, сооруженную напротив. Одновременно сейчас завершены и представлены публике обширные реставрационные работы всех фресок, украшающих капеллу.

У католиков с грядущего понедельника начинается Страстная неделя перед Пасхой, отмечаемой в этом году 21 апреля. Открытие Святой лестницы в первоначальном виде со стертыми веками ступенями стало важным символическим событием для верующих, отмечают наблюдатели.

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