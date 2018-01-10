Италия: в Риме побит температурный рекорд сорокалетней давности

Среда, 10 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме побит температурный рекорд сорокалетней давности

Как видим, температура воздуха под двадцать градусов - не очень свойственна даже для привычно мягкой зимы южной части Италии.

Побит рекорд 40-летней давности. В Риме температура поднялась до 19,6 градуса выше нуля, а в самом крупном городе Сицилии - до 24,1 градуса тепла.

Сорокалетние температурные рекорды побиты в начале рабочей недели в итальянских Риме и Палермо, передает метеорологический центр Epson Meteo.

Последние рекордные показатели прогревания январского воздуха в Риме были зафиксированы в 2013-ом году (19 градусов ртутного столба), пишет gursesintour.com.

Как отмечают здешние метеорологи, даже для итальянской мягкой зимы это особенно. Такая особенно теплая даже для Италии погода пришла благодаря ветру сирокко, который приносит теплые воздушные массы из африканских пустынь. Но двадцатиградусное тепло продержалось в городах всего один день, во вторник в Риме прошел дождь и столбик термометра опустился до +13°C. Поэтапно температура будет опускаться, - предупреждают синоптики.

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