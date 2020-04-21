Италия: в Риме после месячного перерыва открылись книжные магазины
В понедельник, 20 апреля, после вынужденного перерыва продолжительностью более месяца вновь открылись книжные магазины.
Решение об этом было принято ранее национальным правительством и местной администрацией.
Условие возобновления работы - выполнение требований санитарной безопасности, в частности, обеспечение социальной дистанции в полтора метра.
Во многих магазинах в дополнение к этому обеспечивают покупателей одноразовыми перчатками, или, если такие перчатки у клиентов уже есть, дезинфецируют их, отмечает regnum.ru.