Италия: в Риме после месячного перерыва открылись книжные магазины

Решение об этом было принято ранее национальным правительством и местной администрацией.

Условие возобновления работы - выполнение требований санитарной безопасности, в частности, обеспечение социальной дистанции в полтора метра.

Во многих магазинах в дополнение к этому обеспечивают покупателей одноразовыми перчатками, или, если такие перчатки у клиентов уже есть, дезинфецируют их, отмечает regnum.ru.