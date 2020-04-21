Италия: в Риме после месячного перерыва открылись книжные магазины

Вторник, 21 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: в Риме после месячного перерыва открылись книжные магазины

В понедельник, 20 апреля, после вынужденного перерыва продолжительностью более месяца вновь открылись книжные магазины.

Решение об этом было принято ранее национальным правительством и местной администрацией.

Условие возобновления работы - выполнение требований санитарной безопасности, в частности, обеспечение социальной дистанции в полтора метра.

Во многих магазинах в дополнение к этому обеспечивают покупателей одноразовыми перчатками, или, если такие перчатки у клиентов уже есть, дезинфецируют их, отмечает regnum.ru.

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