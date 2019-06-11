Италия: в Риме появились новые запреты для туристов

Теперь мужчинам нельзя появляться с обнаженным торсом в общественных местах. Помимо этого власти решили запретить «любовные замки», которые молодые пары обычно вешают на мостах.

Употребление пищи, которая сильно пачкается, рядом с местными достопримечательностями теперь также запрещено.

Наказываться штрафами будет и продажа мест в очередях к крупным туристическим объектам. Помимо этого власти строго запретили купание в фонтанах.

Нововведения коснулись и Испанской лестницы - теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов. Туристам придется их поднимать и нести, пишет iz.ru.

За нарушение этих правил грозят штрафы до 450 евро.