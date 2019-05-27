Италия: в Риме появился второй отель Rocco Forte

Понедельник, 27 Май 2019 Италия Италия

Италия: в Риме появился второй отель Rocco Forte

23 мая открылся Hotel de la Ville, второй римский отель из коллекции Rocco Forte Hotels, расположенный в палаццо XVIII века над Испанской лестницей.

В отеле 104 номера, включая 15 люксов, спроектированных Томмазо Зиффером в сотрудничестве с Ольгой Полицци. Дизайнеры вдохновлялись гран-туром XVIII века, когда английские и немецкие дворяне собирали произведения искусства во время своих образовательных поездок в европейские города. Зиффер создал современную ретроспективу большого путешествия, вплетая элементы декора XVIII века в современный стиль и используя работы местных мастеров: обои ручной работы от Rubelli and Dedar, фактурные итальянские ткани и гобелены от Zardi & Zardi. Ресторанами и коктейль-баром руководит шеф-повар Фульвио Пьеранджелини.

Внутренний дворик, надежно скрытый от городского шума, спроектирован Джорджем Картером, который специализируется на создании садов, руководствуясь простой геометрией XVII века. Эпоха гран-туров воссоздана с помощью обелисков, большого количества зелени и черно-золотых деталей в декоре. В спа-центре работают на эксклюзивной косметике Irene Forte Skincare, пишет euromag.ru.

Hotel de la Ville идеально расположен – всего несколько метров до Виа Кондотти и известных достопримечательностей.

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