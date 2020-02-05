Италия: в Риме прекратили работу несколько китайских ресторанов

Об этом заявила в интервью Adnkronos во вторник, 4 февраля, глава одного из крупнейших заведений китайской кухни итальянской столицы Джоу Фенг-Кшиа.

В лучшем случае количество клиентов снижается в несколько раз, владельцы ресторанов пытаются сгладить негативный эффект проведением специальных мероприятий в отдельных залах, рассказала она.

Но множество заведений, по ее словам, были вынуждены просто прекратить работу — прежде всего те, которые ориентировались на группы туристов из КНР: после введения властями Италии запрета на авиасообщение с Китаем их доходы снизились почти до нуля, пишет regnum.ru.