Италия: в Риме прекратили работу несколько китайских ресторанов

Среда, 05 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: в Риме прекратили работу несколько китайских ресторанов

Рестораны китайской кухни в Риме терпят значительные убытки из-за резкого снижения числа посетителей.

Об этом заявила в интервью Adnkronos во вторник, 4 февраля, глава одного из крупнейших заведений китайской кухни итальянской столицы Джоу Фенг-Кшиа.

В лучшем случае количество клиентов снижается в несколько раз, владельцы ресторанов пытаются сгладить негативный эффект проведением специальных мероприятий в отдельных залах, рассказала она.

Но множество заведений, по ее словам, были вынуждены просто прекратить работу — прежде всего те, которые ориентировались на группы туристов из КНР: после введения властями Италии запрета на авиасообщение с Китаем их доходы снизились почти до нуля, пишет regnum.ru.

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