Италия: в Риме призывают запретить поездки в конных экипажах

По сообщениям очевидцев, животное поскользнулось на крышке канализационного люка и потеряло равновесие, но кучер даже не остановился и отказался обращаться к ветеринару.

"Мы считаем неприемлемым поведение кучера, который продолжил поездку, не оказав помощь животному", — сообщил Ринальдо Сидоли, сотрудник организации по защите прав животных и окружающей среды.

Зоозащитники призывают мэра итальянской столицы Вирджинию Раджи полностью запретить использование конных экипажей, чтобы остановить жестокую эксплуатацию животных, пишет РИА Новости.

Впрочем, некоторые активисты не поддерживают жесткие меры. "Там, где доброта и сострадание защищены законами о защите животных, конные экипаж можно использовать", — говорит Джефри Деннис, исполнительный директор Общества по защите животных за рубежом (Великобритания).

Сейчас в Риме работает около 80 лошадей, 32 человека имеют лицензии на управление конными экипажами. Вирджиния Раджи заявила, что новые лицензии выдавать не будут.