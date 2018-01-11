Италия: в Риме проходит саммит «Club Med»

Четверг, 11 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: в Риме проходит саммит «Club Med»

Главы семи южно-европейских государств собирались в Риме 10 января.

Они будут решать один из самых непростых вопросов, как регулировать поток мигрантов из мест военных действий и обедневших стран.

Группа лидеров Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании, названная прессой «Club Med», собрались в столице Италии на симпозиум. По его окончании состоялась совместная пресс-конференция и рабочий ужин. Грецию представлял премьер-министр - Алексис Ципрас, пишет rua.gr.

Это уже четвертая встреча «Южной Семерки». В прошлом году группа встретилась в Лиссабоне и Мадриде дважды. Встреча «Club Med», которая должна была состояться в октябре прошлого года в Испании, была отменена из-за каталонского кризиса.

По информации издания Real News, участники обсудили проблемы, связанные с Турцией, в том числе по вопросу миграционного кризиса и выполнения Анкарой обязательств по возвращению беженцев.

Главы южных стран Евросоюза собрались в Риме, чтобы также обсудить социальные аспекты, проблемы, связанные с безработицей, трудовое законодательство ЕС, а также социальную защиту граждан.

Особое внимание собравшиеся уделили миграционному кризису, обсудили новые инициативы, а также кипрское урегулирование.

Последние новости

    • Португалия: Виллаш-Боаш госпитализирован

      Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш не смог доехать до финиша четвертого этапа ралли-марафона «Дакар».

      Подробнее

    • Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

      Сильный спрос побудил ж/д компанию CP продлить промо-акцию.

      Подробнее

    • Испания: «биткоиновая» квартира

      В Таррагоне выставлена на продажу квартира, которую можно купить только за биткоины.

      Подробнее

    • Испания намеревается внедрить технологию 5G

      Барселона намеревается первой в Европе внедрить технологию 5G.

      Подробнее

    • Италия: вандалы повредили фреску

      В археологическом комплексе Помпеи в Италии совершен акт вандализма.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

      Новый отель оператор InterContinental Hotels Group под брендом Indigo откроется в Венеции в 2019 году.

      Подробнее

    • Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

      Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда.

      Подробнее

    • Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк

      Гитарист Эдди Кларк, принимавший участие в записи наиболее известных альбомах и синглах хэви-метал-группы Motörhead, скончался в возрасте 67 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!