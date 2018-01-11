Италия: в Риме проходит саммит «Club Med»

Они будут решать один из самых непростых вопросов, как регулировать поток мигрантов из мест военных действий и обедневших стран.

Группа лидеров Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании, названная прессой «Club Med», собрались в столице Италии на симпозиум. По его окончании состоялась совместная пресс-конференция и рабочий ужин. Грецию представлял премьер-министр - Алексис Ципрас, пишет rua.gr.

Это уже четвертая встреча «Южной Семерки». В прошлом году группа встретилась в Лиссабоне и Мадриде дважды. Встреча «Club Med», которая должна была состояться в октябре прошлого года в Испании, была отменена из-за каталонского кризиса.

По информации издания Real News, участники обсудили проблемы, связанные с Турцией, в том числе по вопросу миграционного кризиса и выполнения Анкарой обязательств по возвращению беженцев.

Главы южных стран Евросоюза собрались в Риме, чтобы также обсудить социальные аспекты, проблемы, связанные с безработицей, трудовое законодательство ЕС, а также социальную защиту граждан.

Особое внимание собравшиеся уделили миграционному кризису, обсудили новые инициативы, а также кипрское урегулирование.