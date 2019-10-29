Италия: в Риме роботы сыграли в футбол

Итальянские футболисты славятся не только хорошей игрой, но красивыми падениями. На ролике видно, как игрок "Ромы" под номером 2, демонстрирует свое "мастерство" не хуже своих профессиональных коллег, пишет rg.ru.

Роботы-футболисты были созданы экспертами римского университета Сапьенца во главе с Профессором Даниеле Нарди совместно со швейцарскими и немецкими специалистами.