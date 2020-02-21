Италия: в Риме с размахом отметили Масленицу

Пятница, 21 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: в Риме с размахом отметили Масленицу

Игры и конкурсы, грандиозная концертная программа и, конечно, блины – широкая Масленица в Российском центре науки и культуры в Риме собрала больше 200 гостей.

Старт красочному празднику дала руководитель «Русского дома» Дария Пушкова. «Масленица – это озорное и весёлое прощание с зимой. История возникновения этого обычая уходит своими корнями глубоко в древность, таким образом, праздник в РЦНК – это еще и знакомство с русскими традициями и российской культурой», – подчеркнула она.

Центральным событием стал большой праздничный концерт. Яркое выступление ансамбля народной песни «Любо-Мило» из Москвы покорило римскую публику. Столичному коллективу, состоящему из талантливых молодых вокалистов и музыкантов, лауреатов многочисленных международных конкурсов и фестивалей, горячо аплодировал и подпевал весь зрительный зал.

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Не обошлось и без традиционных забав – взрослые и маленькие гости Центра с удовольствием водили хороводы, играли в «Ручеёк» и «Золотые ворота». По душе пришлась забава «Народный оркестр», когда каждый пришедший продемонстрировал свой творческий потенциал, играя на ложках, бубнах, свистульках и трещотках под сопровождение веселых народных песен.

Веселая традиция проводов зимы полюбилась многим итальянцам, которые с удовольствием отмечают Масленицу вместе с российскими соотечественниками. Так что этот народный праздник стал поистине интернациональным.

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