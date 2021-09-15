Италия: в Риме снизят налоги магазинам и общепиту

В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25% меньше налогов, если станут отдавать излишки продуктов в социальные фонды.

Обычно в пекарне или ресторане в конце дня остаются непроданные излишки, которые затем отправляются в мусорную корзину, пишет

Европульс. Только в Италии за год 5,6 миллионов тонн еды выбрасывается — а это около 17% всего потребления.

С помощью нового проекта мэрия Рима стремится поддержать программу ЕС по созданию циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal).