Италия: в Риме снизят налоги магазинам и общепиту

Среда, 15 Сентябрь 2021 Италия

Италия: в Риме снизят налоги магазинам и общепиту

В Риме снизят налоги магазинам и общепиту, если они перестанут выбрасывать излишки еды.

В Риме пекарни, магазины деликатесов, рынки, бары, рестораны и столовые будут платить на 25% меньше налогов, если станут отдавать излишки продуктов в социальные фонды.

Обычно в пекарне или ресторане в конце дня остаются непроданные излишки, которые затем отправляются в мусорную корзину, пишет
Европульс. Только в Италии за год 5,6 миллионов тонн еды выбрасывается — а это около 17% всего потребления.

С помощью нового проекта мэрия Рима стремится поддержать программу ЕС по созданию циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal).

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