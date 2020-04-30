Италия: в Риме собираются вновь открыть грандиозную выставку Рафаэля

Четверг, 30 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: в Риме собираются вновь открыть грандиозную выставку Рафаэля

Всего три дня проработала, открывшаяся 5 марта в Скудерие дель Квиринале в Риме, крупнейшая выставка великого художника и архитектора эпохи Возрождения Рафаэля (Рафаэля Санти).

Он была приурочена к 500-летию со дня смерти мастера, которое. За короткое время ее посетило 6 тысяч человек. Более того, уже было продано 77 тысяч билетов, пишет regnum.ru.

Как сообщает авторитетная итальянская газета La Repubblica, организаторы рассчитывают в ближайшее время возобновить экспозицию. Однако как подчеркнул глава компании-организатора выставки Ales Марио де Симоне, для «перезапуска» потребуется согласование со многими музеями мира. Среди них Галерея Уффици, Музеи Ватикана, Лувр, Прадо, Альбертина, Национальная галерея и Королевская коллекция в Лондоне, Национальная художественная галерея в Вашингтоне и другие галереи.

Между тем, все 200 произведений искусства находятся до сих в Скудерии дель Квиринале, так как вернуть их галереям не было возможности из-за прерванного между странами авиасообщения.

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