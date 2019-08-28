Италия: в Риме украли 8,5 млн евро туристического налога

Среда, 28 Август 2019 Италия Италия

Италия: в Риме украли 8,5 млн евро туристического налога

Налог был уплачен туристами при проживании в Риме, но не был передан городу.

Полиция Рима обнаружила, что около 8,5 млн евро туристического налога не было получено мэрией в первые шесть месяцев 2019 года, после всестороннего расследования.

Проверка выявила гостиницы типа  B/B (кровать и завтрак) и арендодателей аппартаментов, в основном в историческом центре столицы, которые не передавали ночной налог, уплачиваемый туристами в Риме, пишет tourprom.ru.

По словам мэра Рима Вирджинии Рагги, полиция арестовала 28 человек за растрату, и большая часть похищенных средств была восстановлена городом.

Туристический налог в Риме колеблется от 3 евро за ночь в 1-2-звездочном отеле до €7 за ночь  5-звездочный отель, причем ставка применяется в течение первых 10 ночей. Гости отеля типа "постель и завтрак", арендуемых квартир, домов отдыха и апартаментов для отдыха платят ночной налог в размере 3,50 евро в сутки на срок до 10 ночей, в то время как для кемпингов на срок до 5 ночей действует ставка в размере 2 евро.

В настоящее время в Риме  продолжается полицейское расследование случаев уклонения владельцев недвижимости от уплаты налогов.

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