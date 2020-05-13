Италия: в Риме за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом

Об этом сообщили журналистам представители администрации столичного региона Лацио во вторник, 12 мая.

В целом в регионе за последние сутки было выявлено 22 новых заражения. Четверо ранее заражённых скончались, пишет regnum.ru.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 12 мая, умерли 30 911 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 172. Днем ранее показатель увеличился на 179. Выздоровели 109 039 человек, за день этот показатель увеличился на 2452 (днем ранее — на 1401). Число подтвержденных носителей увеличилось на 1402 (днем ранее — на 744). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 221 216. В настоящее время заражены 81 266 человек — на 1222 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.