Италия: в Риме за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом

Среда, 13 Май 2020 Италия Италия

Италия: в Риме за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом

За последние сутки в Риме не умер ни один человек, заражённый коронавирусом.

Об этом сообщили журналистам представители администрации столичного региона Лацио во вторник, 12 мая.

В целом в регионе за последние сутки было выявлено 22 новых заражения. Четверо ранее заражённых скончались, пишет regnum.ru.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 12 мая, умерли 30 911 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 172. Днем ранее показатель увеличился на 179. Выздоровели 109 039 человек, за день этот показатель увеличился на 2452 (днем ранее — на 1401). Число подтвержденных носителей увеличилось на 1402 (днем ранее — на 744). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 221 216. В настоящее время заражены 81 266 человек — на 1222 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)