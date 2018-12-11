Италия: в Риме загорелся завод по переработке отходов

На заводе по переработке отходов на окраине Рима произошел сильный пожар, передает информагентство Askanews во вторник, 11 декабря.

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. квадратных метров. На месте работают несколько пожарных расчетов, но за несколько часов им не удалось погасить огонь полностью, пишет regnum.ru.

Министр окружающей среды Италии Серджо Коста и мэр Рима Вирджиния Раджи назвали ситуацию крайне сложной: в непосредственной близости от завода расположены жилые дома.

Представители администрации просят жителей района не открывать окна и по возможности не оставаться на открытом воздухе. Жители в свою очередь сообщают журналистам, что с территории завода и прежде доносился не слишком приятный запах.