Италия: в Риме загорелся завод по переработке отходов

Вторник, 11 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: в Риме загорелся завод по переработке отходов

Площадь возгорания - около 2 тыс. квадратных метров.

На заводе по переработке отходов на окраине Рима произошел сильный пожар, передает информагентство Askanews во вторник, 11 декабря.

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. квадратных метров. На месте работают несколько пожарных расчетов, но за несколько часов им не удалось погасить огонь полностью, пишет regnum.ru.

Министр окружающей среды Италии Серджо Коста и мэр Рима Вирджиния Раджи назвали ситуацию крайне сложной: в непосредственной близости от завода расположены жилые дома.

Представители администрации просят жителей района не открывать окна и по возможности не оставаться на открытом воздухе. Жители в свою очередь сообщают журналистам, что с территории завода и прежде доносился не слишком приятный запах.

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