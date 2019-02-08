Италия: в римском аэропорту провели эвакуацию из-за бомб

Римский аэропорт «Чампино» частично закрыт, в нем проведена эвакуация из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой войны, 7 февраля передает regnum.ru.

По сообщению аэропорта «Чампино», ряд рейсов уже был перенаправлен в другой римский аэропорт, «Фьюмичино».

В настоящий момент к обезвреживанию трех авиабомб, найденных во время ремонтных работ на шоссе аэропорта, приступили саперы.