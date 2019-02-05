Италия: в Сан-Ремо начинается знаменитый музыкальный фестиваль

Знаменитый фестиваль итальянской эстрадной песни начинается во вторник вечером в городе Сан-Ремо на Лигурийском побережье. Этот старейший музыкальный смотр, ставший прототипом "Евровидения", проводится c 1951 года и в этом году состоится в 69 раз.

С фестивалем в Сан-Ремо во многом связано развитие телевидения в Италии, поскольку он организуется и демонстрируется в прямом эфире по первому каналу государственной теле- и радиокорпорации Rai. Как правило, трансляция становится самой рейтинговой из всех телепрограмм. Магия телевидения превращает в великолепную яркую площадку обычно вполне скромную сцену театра Ariston. Хотя в курортном приморском городе таких культурных пространств немало, именно этому театру посчастливилось беспрерывно принимать фестиваль, начиная с 1977 года.

В этом году, как и в прошлом, художественным руководителем смотра выступил телеведущий и бард Клаудио Бальони. Он же, по заведенной традиции, будет главным ведущим. Рядом с собой представлять участников конкурса он пригласил двух популярных комиков - Вирджинию Раффаэле и Клаудио Бизио. Их участие обещает явный сатирический уклон всего шоу.

В конкурсе свои композиции на суд публики и жюри, как профессионального, так и журналистского (для выбора победителя предусмотрена сложная схема подсчета), представят 24 участника. Среди них вновь на сцену театра Ariston возвращаются хорошо известные Ариза, Нек, Симоне Кристикки, ветеран итальянской эстрадной сцены певица Пати Право, которая выступит в дуэте с молодым партнером Брига. Представит в конкурсе свою новую композицию трио Il Volo, выступающее в жанре поп-оперы, которое уже становилось победителем Сан-Ремо, пишет ТАСС.

Из новшеств этого года - единый конкурс, без отдельного, проводившегося для молодых начинающих исполнителей. Уже в прошлом году Бальони решил отказаться от досрочного исключения участников, набирающих наименьшее число голосов. Фестиваль идет на протяжении пяти вечеров, победитель объявляется в заключительный - в субботу.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

Среди специальных гостей заявлены популярные музыканты - Эрос Рамаццотти, Лучано Лигабуэ, Джорджа, а также известный тенор Андреа Бочелли, который споет со своим сыном, и ряд молодых востребованных актеров итальянского кино. Из иностранцев объявлено только об участии британца Тома Уолкера. Ранее СМИ писали о возможном появлении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, однако пока эта информация на официальном сайте не подтверждается. На пресс-конференции перед началом фестиваля Бальони обещал, что никакие политические темы затрагиваться не будут, хотя обычно они не обходят Сан-Ремо.

Фестиваль в Сан-Ремо, который вывел на музыкальную орбиту самых известных итальянских исполнителей от Доменико Модуньо до Адриано Челентано и Аль Бано, был в свое время очень популярен в Советском Союзе, а потом в России. В последние годы неитальянская публика несколько утратила к нему интерес. Из всех участников этого года в России наиболее известно трио Il Volo, которое приезжало с турне в нашу страну.