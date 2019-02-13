Италия: в семьдесят жизнь только начинается

Именно на их неиссякаемом энтузиазме во многом держится сегодняшнее итальянское общество.

Италия давно и прочно закрепила за собой репутацию страны с наибольшим числом долгожителей в Старом Свете, а также самой стареющей европейской нации. Согласно данным, опубликованным в последнем докладе ОБСЕ "Предотвращение неравномерного старения", в ближайшие годы ситуация будет лишь усугубляться: в 2050 году в Италии на каждую сотню граждан в возрасте от 20 до 64 лет будет приходиться 74 человека, перешагнувших порог 65 лет. Однако, как ни странно, у самих итальянцев подобная статистика, похоже, не вызывает особого беспокойства. В прошлом году местные исследователи обескуражили весь мир, предложив считать началом биологической старости возраст 75 лет. В частности, профессор флорентийского университета Никколо Маркьонни убежден, что сегодня 65-летний среднестатистический итальянец находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились 40-45-летние люди всего 30 лет назад, а 75-летние - в той же форме, что и 55-летние в 1980 году.

Чтобы убедиться в правоте профессора Маркьонни, достаточно окинуть взглядом местные бары, кафе, рестораны. "Кассу" им делают местные жители от 65 и выше, с огромным удовольствием коротающие в питейных заведениях дни и вечера напролет, проводя их в горячих диспутах и политических дебатах. Кроме того, великовозрастные синьоры пристально следят за своим внешним обликом (порой лучше, чем молодые итальянки) и практически не выходят из салонов красоты. Итальянские nonni также обожают путешествовать по миру, благо они могут себе это позволить. В большинстве случаев итальянцы, стоявшие у истоков экономического бума 60-х годов, не живут на одну лишь пенсию, имеют по две квартиры, одну из которых, как правило, успешно сдают. Безбедную старость им обеспечивают также неплохие проценты, которые они получают с денежных вкладов. Поэтому в большинстве своем в поддержке государства и родственников не нуждаются. Напротив, так уж повелось в Италии, что детей и внуков, которые никак не могут встать на ноги по ряду объективных и субъективных причин, содержат их 70-80- и 90-летние бабушки и дедушки. Младшее поколение с благодарностью принимает их щедрость, "награждая" стариков заботой и вниманием. Все важные праздники и семейные даты не обходятся без совместных посиделок. Святым для итальянцев является так называемый ежевоскресный pranzo da nonna (обед у бабушки), пишет rg.ru.

Но далеко не все пенсионеры могут похвастаться такой прекрасной и сытой старостью. Экономический кризис сыграл злую шутку с внушительной долей пожилых итальянцев, которые еле-еле сводят концы с концами. Три с половиной миллиона стариков в Италии живут одни в домах, содержать которые они больше не в состоянии. Поскольку уповать на поддержку государства им не приходится (система социальных платежей в Италии менее эффективна по сравнению с другими европейскими странами), выходом из этой сложной ситуации все чаще становится набирающий популярность феномен silver cohousing (серебряное - от седого цвета волос - совместное проживание. - Прим. ред.). Такой тип сожительства позволяет одиноким пожилым людям снова обрести вкус жизни: перестать так остро ощущать свое одиночество, найти новых друзей, разделить с ними жилье и расходы на покупки и коммунальные услуги.