Италия: в школу запретят приносить еду из дома
Итальянские судьи спорят, могут ли школьники приносить еду из дома.
Высший кассационный суд Италии отменил решение нижестоящей инстанции, в соответствие с которым у школьников есть «субъективное право» питаться в школьных столовых едой, принесенной из дома, пишет regnum.ru.
Разбирательство длится уже три года. С исковым заявлением обратилась группа родителей учеников из Турина, которые настаивали на наличии у своих детей конституционного права есть в школах во время перерывов то, что они считают нужным.
Суд первой инстанции не согласился с истцами. Этот приговор был успешно оспорен во второй инстанции, теперь же кассационный суд в свою очередь отменил это решение.