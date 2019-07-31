Италия: в школу запретят приносить еду из дома

Среда, 31 Июль 2019 Италия Италия

Италия: в школу запретят приносить еду из дома

Итальянские судьи спорят, могут ли школьники приносить еду из дома.

Высший кассационный суд Италии отменил решение нижестоящей инстанции, в соответствие с которым у школьников есть «субъективное право» питаться в школьных столовых едой, принесенной из дома, пишет regnum.ru.

Разбирательство длится уже три года. С исковым заявлением обратилась группа родителей учеников из Турина, которые настаивали на наличии у своих детей конституционного права есть в школах во время перерывов то, что они считают нужным.

Суд первой инстанции не согласился с истцами. Этот приговор был успешно оспорен во второй инстанции, теперь же кассационный суд в свою очередь отменил это решение.

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