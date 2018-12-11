Италия: в столице моды представлена новая коллекция от Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana представил новую кутюрную коллекцию, вместившую в себя женскую и мужскую линейки Alta Moda и Alta Sartoria соответственно. Масштабное мероприятие прошло в историческом дворце Palazzo Litta в Милане. В качестве декора были использованы десятки тысяч живых цветов, пишет napoli1.com.

Представленная коллекция получила название “Milanese Renaissance” («Миланское Возрождение») и была полностью посвящена пышному итальянскому искусству конца 14 – начала 16 века. Основу Alta Moda 2019 составили роскошные вечерние накидки и платья, щедро декорированные парчой, жемчугом воланами, золотыми нитями, пайетками, гобеленами и сложносочиненной вышивкой.

На большинство образов (которых в новой коллекции оказалось аж 210) мастера Dolce&Gabbana перенесли наиболее известные картины мастеров Ренессанса – Тициана, Рафаэля, Боттичелли, Джорджоне, да Винчи и Гирландайо. А для усиления эффекта многие модели выходили на подиум с помещенными в массивные позолоченные рамы картинами - копиями шедевров итальянской живописи.