Италия: в столице моды представлена новая коллекция от Dolce&Gabbana

Вторник, 11 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: в столице моды представлена новая коллекция от Dolce&Gabbana

В старинном дворце Palazzo Litta итальянский модный Дом Dolce&Gabbana представил новую кутюрную коллекцию Alta Moda 2019.

Dolce&Gabbana представил новую кутюрную коллекцию, вместившую в себя женскую и мужскую линейки Alta Moda и Alta Sartoria соответственно. Масштабное мероприятие прошло в историческом дворце Palazzo Litta в Милане. В качестве декора были использованы десятки тысяч живых цветов, пишет napoli1.com.

Представленная коллекция получила название “Milanese Renaissance” («Миланское Возрождение») и была полностью посвящена пышному итальянскому искусству конца 14 – начала 16 века. Основу Alta Moda 2019 составили роскошные вечерние накидки и платья, щедро декорированные парчой, жемчугом воланами, золотыми нитями, пайетками, гобеленами и сложносочиненной вышивкой. 

На большинство образов (которых в новой коллекции оказалось аж 210) мастера Dolce&Gabbana перенесли наиболее известные картины мастеров Ренессанса – Тициана, Рафаэля, Боттичелли, Джорджоне, да Винчи и  Гирландайо. А для усиления эффекта многие модели выходили на подиум с помещенными в массивные позолоченные рамы картинами  - копиями шедевров итальянской живописи.  

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