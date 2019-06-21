Италия: в столице запрещают мужчинам прогуливаться с голым торсом

Итальянская столица запретила мужчинам ходить на публике топлесс, всем независимо от пола – цеплять «любовные замки» к мостам, в случае нарушения последует штраф. Употребление пищи вокруг популярных туристических достопримечательностей, таких как фонтан Треви, также запрещено по новым правилам, также как прикасаться носом к римским общественным фонтанам при питье, сообщает Miramalo.club.

Городской совет обновил и расширил список ограничений, некоторые из которых датируются 1947 годом. Запрещено рекламировать билеты без очереди на некоторые из крупнейших достопримечательностей Вечного города, такие как музеи Ватикана и Колизей. Запрещена деятельность тех, кто одевается в римских центурионов вокруг туристических точек и берет деньги за фотографии. Власти Рима также угрожают суровыми штрафами тем, кто будет пойман на прогулке или купании в городских фонтанах. Даже громко катить колесные чемоданы или коляски по ступеням Испанской лестницы теперь тоже запрещено. Некоторые правонарушения могут просто повлечь за собой замечание от патрульных полицейских, в то время как другие – штраф, пишет napoli1.com.

Она добавила, что будет писать в иностранные посольства с просьбой ознакомить граждан с новыми правилами при посещении города. «Старые правила были обновлены, чтобы приспособиться к потребностям современного общества», – добавил Марко Кардилли, заместитель начальника управления кадров и безопасности в Римском совете.