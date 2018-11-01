Италия: в сторону Земли летит зеленая комета
По словам специалистов из Италии, объект по размеру превышает диаметр Юпитера.
Ученые отметили, что речь идет о небесном теле 46P/Виртанен, которое ранее двигалось по отдаленной орбите вокруг Солнца. Главной особенностью кометы является ее зеленый цвет. Соответствующий окрас объекта мог появиться из-за большого количества выделяющихся из него газов, пишет oane.ws.
По словам специалистов, комета приблизится к Земле на минимальное расстояние 16 декабря. Впервые ее удалось заметить в 1948 году, но тогда она находилась в районе Сатурна, постепенно изменяя траекторию. Ученые отметили, что объект не представляет никакой опасности для Земли, так как пройдет от нее на относительно большом расстоянии.
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